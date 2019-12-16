حرس الحدود يفوز على جولدى بهدف "جاتوش " وديًا استعدادًا للمقاولون العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى الفوز على نظيره جولدى أحد أندية الدرجة الثالثة بهدف مقابل لا شىء أحرزه الإثيوبى جاتوش بانوم فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم. وأعطى طارق العشرى الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة الأهلى الفرصة الكاملة فى المباراة للوقوف على المستوى البدنى والفنى للاعبين خلال المرحلة المقبلة. Advertisements ويستضيف فريق حرس الحدود نظيرة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة الموافق 20 من الشهر الجارى على ملعب المكس بالإسكندرية. ويحتل فريق حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط .

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