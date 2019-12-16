الاتحاد السكندري يحقق سلسلة "اللا هزيمة" بعد 84 يومًا من خسارة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الاتحاد السكندري رقما جديدا فى مسيرته، بعد الفوز على مصر المقاصة بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. زعيم الثغر نجح فى تحقيق سلسلة اللا هزيمة في 12 مباراة، وبالتحديد منذ 84 يومًا، بعد أن كانت آخر خسارة تعرض لها أمام الزمالك بهدف دون رد، يوم 23 سبتمبر الماضي، بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بعدها لم يتزوق الاتحاد طعم الهزيمة سواء فى مسابقة الدوري وكأس مصر والبطولة العربية. وجاءت نتائج مواجهات الاتحاد فى البطولات المختلفة بعد أخر هزيمة من الزمالك كالتالى.. وجاءت نتائج مواجهات الاتحاد فى البطولات المختلفة بعد أخر هزيمة من الزمالك كالتالى.. الاتحاد السكندرى 2 – 0 العربى الكويتى "دور الـ 32 بالبطولة العربية" الاتحاد السكندرى 1 – 0 الجونة "الدورى" المصرى البورسعيدى 0 – 1 الاتحاد السكندرى "الدورى" الاتحاد السكندرى 1 – 0 وادى دجلة "الدورى" الاتحاد السكندرى 2 – 0 المحرق البحرينى "دور الـ 16 بالبطولة العربية" Advertisements الوحدة السعودى 1 – 2 الاتحاد السكندرى "وديًا" المحرق البحرينى 0 – 1 الاتحاد السكندرى "دور الـ 16 بالبطولة العربية" الاتحاد السكندرى 3 – 0 الإسماعيلي "الدورى" حرس الحدود 0 – 1 الاتحاد السكندرى "الدورى" الاتحاد السكندرى 1 – 0 النصر "دور الـ 32 بكأس مصر" الاتحاد السكندرى 0 – 0 طنطا "الدورى" مصر المقاصة 2 – 3 الاتحاد السكندرى "الدورى"

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