شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على عودة "جنش" بداية من شهر يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر جهاز الزمالك على عودة محمود جنش حارس الفريق، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للأبيض، بداية من شهر يناير المقبل، استعدادًا لعودته للمشاركة مع الفريق بشكل رسمى فى المباريات المحلية.
وكان جنش قد تعافى من الإصابة التى لحقت به فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية الماضية بعد نهاية برنامجه التأهيلى الذى خضع له فى إسبانيا ويخوض حاليًا المرحلة الأخيرة من التأهيل تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية بداية من الشهر المقبل، تمهيدًا لعودة الاستعادة بخدماته.
وقيد مسئولو الزمالك، محمود جنش فى القائمة المحلية رغم إصابته على أن يعود الأبيض للاستفادة من جهوده فى المنافسات المحلية بداية من الشهر المقبل.
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