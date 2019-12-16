"ربنا نصرني".. طارق يحيى يبكي على الهواء بعد فوزه على الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
بكى طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش، على الهواء مباشرة خلاله حديثه لقناة "تايم سبورت" عقب فوزه فريقه على الزمالك 3-2.
وحقق الجيش أول فوز له ببطولة الدوري الممتاز في المباراة التى أقيمت -مساء الاثنين- على ستاد الجيش بالسويس.
وقال يحيى باكياً "ربنا نصرني".
وقال يحيى إنه تعرض لاتهام من أحد البرامج التلفزيونية -على حد قوله- بإراحة 7 من نجوم الفريق من أجل تسهيل مهمة الزمالك في المباراة.
ورد يحيي على ذلك مؤكدًا بقوله: "هذه المجموعة تعاني من الإصابة والفوز أكبر رد على هذه الادعاءات التي تطارده في كل مواجهة أمام الزمالك".
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