"ربنا نصرني".. طارق يحيى يبكي على الهواء بعد فوزه على الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

بكى طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش، على الهواء مباشرة خلاله حديثه لقناة "تايم سبورت" عقب فوزه فريقه على الزمالك 3-2.

وحقق الجيش أول فوز له ببطولة الدوري الممتاز في المباراة التى أقيمت -مساء الاثنين- على ستاد الجيش بالسويس.

وقال يحيى باكياً "ربنا نصرني".

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وقال يحيى إنه تعرض لاتهام من أحد البرامج التلفزيونية -على حد قوله- بإراحة 7 من نجوم الفريق من أجل تسهيل مهمة الزمالك في المباراة.

ورد يحيي على ذلك مؤكدًا بقوله: "هذه المجموعة تعاني من الإصابة والفوز أكبر رد على هذه الادعاءات التي تطارده في كل مواجهة أمام الزمالك".

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