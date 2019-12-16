"الأمن يرفض خروج جريشة".. تفاصيل أزمة الدقائق الأخيرة بمباراة الزمالك والجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

اشتعلت أزمة فى الدقائق الأخيرة بمباراة طلائع الجيش والزمالك التى أقيمت على ملعب الجيش بالسويس وانتهت لمصلحة الفريق العسكري 3-2.

واعترض الجهاز الفني للزمالك على رمي الكرات في الملعب من أحد الصبية التابعين لنادي الجيش أثناء المباراة وهو ما تسبب في تدخل مراقب المباراة واستبعاد الصبي.

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وطلب جهاز الزمالك من مراقب المباراة تدوين ما حدث في تقريره الذي يتم تقديمه للجنة المسابقات.

وقال مراسل الخليج 365 إن عدم تدخل الحكم جهاد جريشة تسبب في زيادة اعتراضات الجهاز الفني للزمالك ليرفض الأمن خروج الطاقم التحكيمي من المباراة إلا بعد خروج الجهاز الفني ولاعبي الزمالك بالكامل من الملعب.

وحقق الجيش أول فوز له بالدوري 3-2 فى المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأثنين في الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز.

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