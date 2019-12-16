محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
استنكر طارق يحيى، المدير الفني لطلائع الجيش، الاتهامات التي طالته بـ "تفويت" المباريات لناديه السابق الزمالك، مشيرًا إلى أنه يعتذر لجماهير القلعة البيضاء بعدما نجح في إسقاط فريقهم بالدوري المصري الممتاز.
وقاد يحيى فريق الجيش للفوز على الزمالك بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت في السويس مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الثامن للمسابقة، وهو الانتصار الأول للفريق العسكري هذا الموسم.
وقال طارق يحيى، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" بعد نهاية اللقاء: "حصدنا ثلاث نقاط هامة حسّنت من ترتيبنا بالمسابقة، وأتمنى التوفيق للزمالك وتعويض النقاط التي تم إهدارها في المباريات المقبلة".
وأضاف: "البعض تحدث في الإعلام عن إراحتي لسبعة لاعبين أمام الزمالك، عيب أنا رجل فلاح وأعرف أصول المهنة، هؤلاء اللاعبين أربعة منهم يعانون من الإصابة قبل أن أتولى تدريب الفريق والبقية منذ أيام".
وتابع: "أعتذر لجماهير الزمالك، أعرف إحساسهم الآن، لكنني مدرب وأريد الفوز على جميع الفرق وهذا هو الطبيعي، سأظل ابناً من أبناء الزمالك، لكن هذه مهنتي ويجب تأديتها بشرف وعليهم أن يفتخرون بنجاحي".
وأتمّ المدير الفني السابق للزمالك تصريحاته قائلا: "الحديث عن التفويت بهذه الطريقة قد يجعلني أترك التدريب تمامًا".
كانت هذه تفاصيل خبر "بفكر أعتزل وعيب أنا فلاح" .. طارق يحيى يرد على اتهامات التفويت بعد إسقاط الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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