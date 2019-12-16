الجيش يقهر الزمالك بثلاثية مثيرة ويحقق أول فوز بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق طلائع الجيش أول انتصار له هذا الموسم بعد فوزه المثير على طلائع الجيش بنتيجة (3-2) ، في المباراة المقامة على ملعب ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري المصري.

طلائع الجيش رفع رصيده إلى النقطة السابعة ليرتقي إلى المركز الـ12 في الجدول، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الرابع.

وباتت تلك الهزيمة هي الثانية للزمالك هذا الموسم بعد خسارته من إنبي (2-1)، لكنها الأولى للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأبيض.

ملخص المباراة:

دخل طلائع الجيش في أجواء المباراة سريعا وكاد أن يسجل الهدف الأول بعد ثوان معدودة مستفيدا من خطأ ارتكبه محمد عواد، لكن أصحاب الأرض لم ينجحوا في ترجمتها إلى هدف.

تقدم طلائع الجيش بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق محمد شحاتة، حيث استغل اللاعب تمريرة كريم طارق داخل منطقة الجزاء ليودعها بسهولة داخل شباك الحارس محمد عواد.

ظهرت خطورة الزمالك بعد ربع ساعة من انطلاق المباراة، حيث حاول اللاعبون إدراك التعادل بعد الاستحواذ على الكرة بشكل كامل في منتصف ملعب الطلائع، لكن الأخير ظهر متماسكًا.

وفي الدقيقة الـ31، حصل الزمالك على ركنية نفذها محمد أوناجم لتصل الكرة إلى محمود علاء، الذي حولها برأسه تجاه المرمى، لكن الحارس محمد بسام نجح في التصدي لها ببراعة.

ونجح الزمالك في إدراك التعادل بالدقيقة الـ36، بعدما حول يوسف أوباما عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليرتقي مصطفى محمد فوق الجميع ويودع الكرة في شباك محمد بسام الذي فشل في التصدي لها.

وفي الدقيقة الـ42، سجل ناصر منسي الهدف الثاني لطلائع الجيش، بعدما حصل على الكرة خلف الدفاع ليصوب الكرة في جسد عواد الذي خرج من مرماه، قبل أن ترتد إليه مجددًا ليصوبها في المرمى الخالي.

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احتسب الحكم جهاد جريشة ركلة جزاء ضد الزمالك بعد تدخل التونسي فرجاني ساسي ضد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، لكن أهدرها عاصم صلاح بعدما نجح عواد في التصدي لها ببراعة.

تصدى عواد لتسديدة أطلقها كريم طارق من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ57.

وفي الدقيقة الـ58، نجح طلائع الجيش في تسجيل الهدف الثالث بعدما حول أحمد سمير عرضية من الجبهة اليسرى بضربة رأسية في الزاوية اليمنى لمرمى عواد، الذي لم يحرك لها ساكنا.

أجرى كارتيرون تغييرين في تشكيل الزمالك بإقحام الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو بدلا من محمود أوناجم وفرجاني ساسي، أملا في إنعاش الجانب الهجومي وتقليص الفارق بالدقيقة الـ70 من اللقاء.

وفي الدقيقة الـ76، نجح كريم بامبو في تسجيل الهدف الثاني للزمالك مستغلا عرضية يوسف أوباما داخل المنطقة ليحولها داخل شباك الحارس محمد بسام، وتصبح النتيجة (3-2) للطلائع.

واستنفذ كارتيرون تغييراته بإقحام المهاجم عمر السعيد بدلا من الجناح يوسف أوباما في الدقيقة الـ88.

حاول الزمالك تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة بعد احتساب 7 دقائق كوقت محتسب بدلا من الضائع، لكن جهاد جريشة أنهى المباراة معلنا فوز الطلائع (3-2).

تشكيل الزمالك: محمد عواد، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، عمر السعيد.