تشكيل الزمالك.. عبدالسلام ظهيرًا أيمن أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش على ستاد الجيش بالسويس، والتي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم بالجولة الثامنة للدوري الممتاز.

واعتمد كارتيرون على قلب الدفاع محمد عبدالسلام ظهيرًا أيمن، في ظل غياب حازم إمام للإصابة ورحيل التونسي حمدي النقاز.

وضم التشكيل كلا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبدالسلام، محمد عبدالغنى، محمود علاء، محمد عبدالشافى.

الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى.

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وسط الهجوم: محمد أوناجم ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل - مصطفى فتحي - محمد حسن - عمر السعيد - إسلام جابر - أحمد عيد - كريم بامبو.

وتم استبعاد محمد عنتر ومحمد صبحي وإمام عاشور من قائمة المباراة.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في الدوري بـ13 نقطة من 6 مباريات، بينما يأتي طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى في المرتبة الـ16 بأربع نقاط بعد فشل الفريق في تحقيق أي فوز.