مدرب الهلال السعودي: فلامينجو أحد أفضل الأندية في العالم

اكد رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي ان مواجهة فلامينجو البرازيلي المقرر لها غدًا الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالدوحة، لن تكون سهلة.

وقال لوشيسكو خلال الموتمر الصحفي للمباراة "سنواجه أحد

أفضل الفرق في العالم، ومدرسة كبيرة في عالم كرة القدم وهي البرازيل التي أنتجت أفضل اللاعبين في العالم".

وتابع "ما يهمنا الآن مباراة الغد، سنتعامل مع الموقف حسب المتاح بالنسبة لنا".

واضاف "أنا سعيد بما حققته في الفترة السابقة ومباراة الغد ستكون مختلفة لأننا سنواجه فريقًا قويًا ففلامنيجو ليس مثل الترجي".

واختتم "في كرة القدم عليك أن تتعايش في كل الظروف، وتلعب تحت الضغط، وتواصل العمل لتصل إلى هدفك، وقد جئنا إلى البطولة لتحقيق نتائج مميزة، ونلعب للفوز بشكل دائم أيًا كان الخصم".