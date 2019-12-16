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تايكوندو الأوليمبي بنات يشارك في بطولة الفجيرة الودية

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يستعد فريق الاوليمبي بنات  للتايكوندو تحت ١٤ سنة  للمشاركة  في بطولة  الفجيرة الودية والمقرر لها ان تقام

في دولة الامارات في الفترة من 29 إلى 31 من شهر يناير المقبل.

ويتكون الجهاز الفني من محمود عبد الجواد، هشام عبدالله مدير اداري، هشام عبد الواحد مدرب الدرجة الأولي، محمد عسل مدرب الناشئين

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