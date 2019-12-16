طرائف الدوري المصري.. إصابة جهاد جريشة في مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة طريفة من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، التي تجمعت الفريقين اليوم الاثنين على ملعب الجيش بمدينة السويس. بمدينة السويس. وظهر خلال الصورة إصابة حكم المباراة جهاد جريشة بشد في قدمه مما أستلتزم تدخل الجهاز الطبي لطلائع الجيش لعلاجه. تدخل الجهاز الطبي لطلائع الجيش لعلاجه. وبدأ المغردون على موقع التواصل الإحتماعي "تويتر" في تداول الصورة والتعليق عليها بشكل كوميدي كأحد الموقف الطريفة التي تشهدها ملاعب الدوري الممتاز.

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