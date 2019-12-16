نادي الصيد يقيم حفلا غنائيا للشباب الجمعة المقبل

يقيم نادى الصيد حفلا غنائيا لشباب النادي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل تشجيعا للمواهب. تقام الاحتفالية تحت قيادة لجنة الموسيقى بالنادى وبقيادة المايسترو ابراهيم الموجي. يذكر أن لجنة الموسيقى تقيم بشكل دوري حفلات بأفرع النادي المختلفة خاصة الفرع الرئيسي بالدقي لتشجيع الموهوبين وزيادة جرعات الثقة للموهوبين.

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