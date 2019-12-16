طارق يحيي: أعتذر لجماهير الزمالك.. ولهذا السبب استبعدت 7 لاعبين

عبر طارق يحي المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن إستيائه لما كان يتردد إنه يسعى للهزيمة أمام الزمالك في مباراة الفريقين بالدوري.

وتمكن طلائع الجيش من تحقيق الفوز أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهم على ملعب الجيش بالسويس في الجولة الثامنة من الدروي الممتاز.

وقال يحيي في تصريحات لفضائية on sport "أشكر الله على الفوز، رغم المعاناة من العديد من الإصابات فنحن بحاجة لتصحيح أوضاعنا في جدول الدوري، فالفريق في مكانة لا تليق

به"

وواصل " اعتذر لجماهير الزمالك، فأنا في موقف صعب، ولكنه عملي فأنا مدرب لطلائع الجيش ولابد أن أقدم كل ما لدي للموقع الذي أعمل فيه بالوقت الراهن".

وأضاف "لقد توليت مسئولية الفريق لمدة شهر ونصف حتى التعاقد مع مدرب أخر ثم أرحل، ومهنتي كمدرب أن أفوز على أي منافس أمامي وهذا ما فعلته".

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وعن غياب 7 لاعبين عن قائمة الجيش أشار "حزين لما يقال

عن تعمد إستبعاد اللاعبين قبل مواجهة الزمالك، فهذا الحديث لا يصح فأنا أحترم مهنتي".

وأردف "من يتحدث عن إستبعادي لـ7 لاعبين، أمر غير مقبول فمن يتداول ذلك الحديث لا يدرك ظروف الفريق ولا أسباب غيابهم فهناك من يعانون من إصابات كما أن أحمد كابوريا يغيب بسبب بند عدم المشاركة أمام الزمالك".

واستطرد "أطالب بالتوقف عن الحديث عن تلك الأمور فأنا مدير فني وأحترم مهنتي، حتى وإن كان إنتمائي للزمالك ولكني الأن مدرب للجيش".

واختتم "بالنسبة لأداء طلائع الجيش فنحن نسعى لتطويره في الفترة المقبلة، خاصة وإننا نعاني من سوء التوفيق، في العديد من المباريات ولكني أشيد بمستوى اللاعبين اليوم".