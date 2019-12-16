الجهاز الفني للزمالك يمنح اللاعبين راحة من تدريبات الغد

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، راحة للاعبين الذين شاركوا في مواجهة اليوم أمام طلائع الجيش، من مران غدا المقرر إقامته على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. إقامته على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. ويخوض التدريبات اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة طلائع الجيش في تمام الساعة الواحدة عصرا. الجيش في تمام الساعة الواحدة عصرا. ويبدأ الزمالك غدا الثلاثاء استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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