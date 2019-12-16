تايكوندو الأوليمبي بنات تحت 14 سنة يشارك في البطولة العربية

يستعد فريق الاوليمبي بنات للتايكوندو تحت ١٤ سنة للمشاركة في البطولة العربية والمقرر لها ان تقام في دولة الامارات، خلال

الفترة من ٢٦ إلى 28 يناير المقبل.

ويتكون الجهاز الفني من محمود عبد الجواد

رئيس جهاز، هشام عبدالله مدير اداري، هشام عبد الواحد مدرب الدرجة الأولي، محمد عسل مدرب الناشئين

والجدير بالذكر ان فريق الاوليمبي كان حصد المركز الثاني في بطولة الجمهورية.