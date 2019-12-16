تدريبات استشفائية للاعبي الإسماعيلي

حرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة الامس امام نادى مصر فى مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف احرزه همام طارق

بينما خاض اللاعبين الاساسين بجانب لاعبى فريق ٩٩ حازم مرسى ومحمد عمار تدرييات خفيفة بالجرى حول الملعب وبعض التدريبات الاستشفائية .

اما حراس المرمى فقد ادوا تدريبات على كيفية التعامل

مع الكرات الثابتة والعرضية تحت قيادة سعفان الصغير مدرب الحراس.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلى الخميس القادم على ملعب المكس بالإسكندرية بالجولة التاسعة للدورى الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز الخامس بجدول الدوري المصري برصيد 13 نقطة جمعهما من 8 مباريات حقق الفوز في أربعة وتلقي الهزيمة في ثلاثة وتعادل في مباراة واحدة.