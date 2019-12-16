اقترب المدير الفني الايطالي كارلو انشيلوتي مدرب نابولي السابق، من العودة مرة أخرى إلى التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكشفت صحيفة سكاي اسبورت ان فريق ايفرتون قدم عرض إلى أنشيلوتي، لتولي القيادة الفنية للفريق، وابدى المدرب الايطالي موافقة مبدئية، علي تولي المهمة الفنية. للفريق، وابدى المدرب الايطالي موافقة مبدئية، علي تولي المهمة الفنية. وذلك دون أي تفاصيل حول موعد توليه المسئولية الفنية لإيفرتون، خاصة وأن النادي الإنجليزي لم يعلن بشكل أو بأخر عن وجود مفاوضات مع أنشيلوتي. يعلن بشكل أو بأخر عن وجود مفاوضات مع أنشيلوتي. وكان أنشيلوتي مؤخراً يتولى تدريب نابولي الإيطالي، قبل أن يرحل بعد نهاية دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. وكان كارلو أنشيلوتي تواجد من قبل في الدوري الإنجليزي، أثناء توليه قيادة تشيلسي من 2009 حتى 2011.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارلو انشيلوتي يقترب من العودة للدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.