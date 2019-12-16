عقد أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى جلسة مع ثنائى الفريق حازم مرسى ومدحت فقوسة ، وذلك على هامش المران. وأكد السلحدار للثنائى الشاب أن فرصتهما قادمة فى المشاركة مع الفريق ، شريطة الاستمرار فى تقديم أفضل ما لديهم فى التدريبات. قادمة فى المشاركة مع الفريق ، شريطة الاستمرار فى تقديم أفضل ما لديهم فى التدريبات. ويحرص جهاز الدراويش باستمرار على تحفيز لاعبيه باستمرار لضمان تألقهم ضمن صفوف الفريق. تألقهم ضمن صفوف الفريق. ويلتقى الإسماعيلى مع الأهلى الخميس المقبل في منافسات الجولة الــ9 للدورى الممتاز. ويحتل الدراويش المركز الخامس بجدول الدوري المصري برصيد 13 نقطة جمعهما من 8 مباريات حقق الفوز في أربعة وتلقي الهزيمة في ثلاثة وتعادل في مباراة واحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أدهم السلحدار يحفز ثنائي الفريق قبل مواجهة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.