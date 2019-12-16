في الدوري الكويتي: إيقاف مفاجيء للقاء الشباب والقادسية

تسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، الإثنين، في إيقاف مباراة الشباب والقادسية في الجولة السابعة للدوري الكويتي لكرة القدم.

وتقرر عدم استكمالها بعد أرتفاع منسوب الماء في أرضية ملعب اللقاء، واتخذ الحكم هاشم الإبراهيم قرار بعدم أكمال المباراة قبل بداية الشوط الثاني، وكانت النتيجة وقتها التعادل بهدف لكُل فريق.

وقرر الاتحاد الكويتي إستئناف اللقاء الثلاثاء بداية من الشوط الثاني وفقًا للائحة.

ونشر الاتحاد تصريحات لسالم سعدون الرشيدي نائب رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس الاتحاد، على الصفحة الرسمية للاتحاد على “تويتر”، “إقامة الشوط الثاني من مواجهة الشباب والقادسية، الثلاثاء على ملعب الشباب، وذلك وفقًا للائحة التي تقضي بإستئناف اللعب من الوقت الذي توقفت عندها المباراة”.

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وأضاف “تم تأجيل الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت الإثنين بسبب سوء أرضية الملعب التي تأثرت بالأمطار الغزيرة التي هطلت قبل أنطلاق المباراة وخلال الشوط الأول”.

ويحتل القادسية المركز الرابع برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن الشباب.

ويتصدر المسابقة فريق الكويت برصيد 17 نقطة.

ويحمل فريق الكويت لقب النسخ الثلاث الأخيرة، فيما يعد القادسية أكثر من توج باللقب في 18 مناسبة.