أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

تعرض نادي الزمالك لهزيمة مؤلمة من نادي طلائع الجيش بنتيجة 3-2، لحساب الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري.

وتقدم طلائع الجيش في النتيجة بعد مرور دقيقتين فقط، عن طريق “محمد شحاتة” ثم عدّل الزمالك النتيجة بهدف “لمصطفى محمد”، قبل أن يسجل الفريق العسكري هدفين متتاليين تخللهما إضاعة ركلة جزاء، ثم حاول الزمالك بتقليص الفارق في الدقيقة 75 بقدم البديل “كريم بامبو”.

وظهر الزمالك بمستوى محبط لجماهيره وعشاقه، على ملعب الجيش بالسويس، خلال الاختبار الرابع لمدرب الرجاء الأسبق “باتريس كارتيرون” مع فريق ميت عقبة، الذي خسر نقطته الثامنة هذا الموسم.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الـ13 متراجعًا للمركز الرابع، بينما طلائع الجيش فكان هذا الانتصار هو الأول له هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط.

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أهداف طلائع الجيش والزمالك