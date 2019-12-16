تعرض نادي الزمالك لهزيمة مؤلمة من نادي طلائع الجيش بنتيجة 3-2، لحساب الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري.
وتقدم طلائع الجيش في النتيجة بعد مرور دقيقتين فقط، عن طريق “محمد شحاتة” ثم عدّل الزمالك النتيجة بهدف “لمصطفى محمد”، قبل أن يسجل الفريق العسكري هدفين متتاليين تخللهما إضاعة ركلة جزاء، ثم حاول الزمالك بتقليص الفارق في الدقيقة 75 بقدم البديل “كريم بامبو”.
وظهر الزمالك بمستوى محبط لجماهيره وعشاقه، على ملعب الجيش بالسويس، خلال الاختبار الرابع لمدرب الرجاء الأسبق “باتريس كارتيرون” مع فريق ميت عقبة، الذي خسر نقطته الثامنة هذا الموسم.
وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الـ13 متراجعًا للمركز الرابع، بينما طلائع الجيش فكان هذا الانتصار هو الأول له هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط.
أهداف طلائع الجيش والزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.