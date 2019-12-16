ليفربول يبدأ تدريباته في غياب صخرة الدفاع ومايسترو الوسط!

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي تحضيراته لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، وخاض المران الأولى مساء اليوم الإثنين على ملعب جامعة قطر . ويلتقي ليفربول مع مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد خليفة الدولي، ويلتقي في النهائي حال تخطيه عقبة بطل الكونكاكاف ، مع الفائز من لقاء الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي.

وفضل الألماني يورجن كلوب الإكتفاء بحصة تدريبية واحدة مساء اليوم بدلاً من خوض مران صباحي تجنباً لإرهاق اللاعبين بعد رحلة السفر الطويلة من إنجلترا إلى الدوحة والتي استمرت 7 ساعات كاملة .

وجاء المران المسائي مفتوحاً للإعلام لمدة 15 دقيقة كما تم السماح لرابطة مشجعي ليفربول في قطر بمتابعة المران الذي جاء حماسياً ،وركز خلاله كلوب على الاستشفاء وبعض التدريبات الخفيفة .

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة بإستثناء الهولنديين فينالدوم للإصابة وفان دايك للحصول على قسط من الراحة بسبب الإرهاق .

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وربما لن يلحق فينالدوم بمباراة مونتيري ،حيث يفضل كلوب عدم التعجل في الدفع به ،لحين أكتمال جاهزيته ،على أن يواصل العلاج الطبيعي ليكون جاهزاً للمباراة النهائية . وتواجد في التدريبات المدافعين الهولنديين كي جاناً هوفر صاحب الـ16 عاماً ،والذي تم قيده في القائمة بدلاً من المدافع الكرواتي ديان لوفرين المصاب ، بالإضافة لمواطنه الهولندي الشاب سيب فان دين بيرج الذي تم أستبداله أيضاً في القائمة بدلا من المهاجم الإنجليزي ريان بوستر .

وسيواصل ليفربول تدريباته غداً الثلاثاء على نفس الملعب بجامعة قطر في الخامسة والنصف عصراً ، وسيقف كلوب خلال المران على الطريقة التي سيخوض بها اللقاء .

فيما يعقد في الثانية عصر الثلاثاء بالتوقيت المحلي، المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة بحضور المدرب الألماني واللاعب السنغالي ساديو ماني.