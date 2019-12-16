الإسماعيلي يفتعل أزمة مع الأهلي والاتحاد المصري

تقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بخطاب رسمي للاتحاد المصري يطالب فيه بنقل مباراته مع الأهلى ضمن المرحلة التاسعة بمسابقة الدوري ، إلى ملعبه بالإسماعيلية بدلا من ملعب المكس بالإسكندرية.

واستند الإسماعيلى في مطلبه إلى أن مواجهة الزمالك والمقرر اقامتها بالمرحلة السابعة عشر وبجانب بعض المباريات الآخرى التى ستقام أمام الفرق الجماهيرية الأخرى سيحتضنها ملعب الإسماعيلية.

وشدد مسؤلو الإسماعيلى فى الخطاب على أن ملعبه أحتضن منافسات على كافة الأصعدة والمحافل القارية وأبرزها بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار فضلاً عن مباريات الفريق بكأس العرب للأندية.

وأختتم مسئولو الفريق الخطاب بضرورة اقامة المباراة في الإسماعيلية، في ظل عدم وجود أي سبب وجيه لنقلها لملعب آخر لاسيما أنها من أجل إرساء مبدأ العدالة والإنصاف بين الجميع.