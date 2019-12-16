تقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بخطاب رسمي للاتحاد المصري يطالب فيه بنقل مباراته مع الأهلى ضمن المرحلة التاسعة بمسابقة الدوري ، إلى ملعبه بالإسماعيلية بدلا من ملعب المكس بالإسكندرية.
واستند الإسماعيلى في مطلبه إلى أن مواجهة الزمالك والمقرر اقامتها بالمرحلة السابعة عشر وبجانب بعض المباريات الآخرى التى ستقام أمام الفرق الجماهيرية الأخرى سيحتضنها ملعب الإسماعيلية.
وشدد مسؤلو الإسماعيلى فى الخطاب على أن ملعبه أحتضن منافسات على كافة الأصعدة والمحافل القارية وأبرزها بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار فضلاً عن مباريات الفريق بكأس العرب للأندية.
وأختتم مسئولو الفريق الخطاب بضرورة اقامة المباراة في الإسماعيلية، في ظل عدم وجود أي سبب وجيه لنقلها لملعب آخر لاسيما أنها من أجل إرساء مبدأ العدالة والإنصاف بين الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يفتعل أزمة مع الأهلي والاتحاد المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.