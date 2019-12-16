تقرير | كلينسمان..بين حلم البقاء في البوندسليجا وإعادة هيرتا برلين لمنصات التتويج!

يرغب يورغن كلينسمان المدير الفني الجديد لنادي هيرتا برلين في المنافسة على لقب الدوري الألماني على المدى البعيد، لكن في الوقت الراهن فإن الأولوية بالنسبة له هي الإبتعاد عن منطقة الخطر بالبوندسليجا.

وقال كلينسمان في تسجيل فيديو عبر صفحته على شبكة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي اليوم الإثنين “الشيء الأكثر أهمية هذا العام هو الإبتعاد عن منطقة الهبوط والدخول لمنطقة الأمان”.

وأضاف “في العام التالي علينا أن نتأهل لأوروبا ، هذا هو هدفنا الواضح، وبعدها نأمل في المنافسة على لقب في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام مع المشاركة في أوروبا”.

وجرى تعيين كلينسمان المدرب السابق لمنتخبي ألمانيا وأمريكا ونادي بايرن ميونخ، في منصب المدير الفني لهيرتا برلين حتى نهاية الموسم عقب إقالة انتي كوفيتش من منصبه الشهر الماضي.

ويحتل هيرتا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب البوندسليجا بعد أن حقق الفريق فوزه الأول تحت قيادة كلينسمان وفاز على فرايبورج بهدف.

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وسبق لكلينسمان أن تولى تدريب فريق بايرن ميونخ خلال موسم 2008 / 2009 دون أن يكُمل بقية الموسم مع الفريق البافاري.

وكان كلينسمان، الذي انضم مؤخراً إلى مجلس الإشراف بنادي هيرتا برلين نيابة عن المستثمر الجديد لارس ويندهورست، قد توج بلقب كأس العالم 1990 وكأس الأمم الأوروبية 1996 خلال مسيرته كلاعب.

وتولى كلينسمان تدريب المنتخب الألماني بين عامي 2004 و2006 ثم تدريب المنتخب الأمريكي بين عامي 2011 و2016، وكانت تجربته التدريبية الوحيدة في بوندسليجا قد استمرت أقل من سنة واحدة، وذلك مع بايرن ميونخ في موسم 2008 / .2009

وسبق وأن توج هيرتا برلين بلقبين محليين عامي 1930 و1931، لكنه لم يفز من قبل بكأس ألمانيا.