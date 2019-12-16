ماذا تمنى نجم بايرن ميونخ السابق قبل لقاء فلامينجو الهلال؟

أعرب رافينيا نجم فريق فلامنيجو البرازيلي لكرة القدم اليوم الإثنين عن أمله في الفوز بلقب كأس العالم للأندية مع فريقه الحالي مثلما فاز بها من قبل مع بايرن ميونخ الألماني.

وأشاد اللاعب بمدربه البرتغالي جورجي جيسوس مشيرا إلى أنه من أفضل المدربين وأن وجوده في الفريق لن يفيد فلامينجو فحسب وإنما الكرة البرازيلية كلها.

ويلتقي فلامينجو البرازيلي فريق الهلال السعودي غداً الثلاثاء على استاد “خليفة الدولي” بالدوحة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لأندية المقامة حالياً في قطر.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الإثنين قبل مباراة الغد : “نفكر في مباراة الهلال فيما تتحدث الجماهير عن مباراة فلامينجو وليفربول في النهائي. ولكننا نركز على مباراة الغد… العديد من الفرق البرازيلية خسرت في الدور قبل النهائي ولا نريد تكرار هذا الأمر”.

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وعن عدم فوز المدرب جورجي جيسوس سابقاً بلقب عالمي على عكس رافينيا الذي توج بلقب هذه البطولة من قبل ، أوضح رافينيا : “أشعر بالسعادة لفوزي باللقب العالمي من قبل مع بايرن ميونخ. نسعى للفوز باللقب الآن لإسعاد جماهير فريقنا وكذلك الجماهير البرازيلية وجماهير أمريكا الجنوبية كلها. المباراة صعبة ومهمة ولكننا في غاية التركيز لحسمها لصالحنا”.

وقال رافينيا : “أشعر بالسعادة البالغة للعمل مع مدرب أوروبي في البرازيل. لديه خبرة كبيرة وستفيد فلامنجو والكرة البرازيلية بشكل عام. عملت مع مدربين كثيرين وجيسوس من أفضل المدربين الذين عملت تحت قيادتهم. لا أقلل من قيمة وإمكانيات المدربين البرازيليين”.

وأشار : “لعبت في أوروبا لسنوات طويلة لكنني أشعر بالسعادة أيضا لتجربتي الحالية مع فلامنجو وأتطلع للفوز بلقب البطولة الحالية مع الفريق”.

وأضاف رافينيا نجم بايرن ميونخ الألماني سابقاً : “الفرق الأوروبية تهتم كثيراً بهذه البطولة وفي السنوات الماضية كانت الهيمنة لفرق أوروبا. لعبت تحت قيادة بيب جوارديولا وكان مهتما كثيرا بهذه البطولة. وهذه البطولة تحظى بأهمية بالغة لدى الفرق الأوروبية”.