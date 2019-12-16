جيسيوس: أعرف خطة الهلال جيدًا!

قال البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق فلامينجو البرازيلي، الإثنين، إن منافسه الهلال السعودي فريق لا يستهان به أو بإمكانياته وقدرات لاعبيه، قبل مباراتهما المقرر لها الثلاثاء في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في قطر.

وفي مؤتمر صحفي اليوم، قال خيسوس “الهلال فريق قوي ولا يستهان به، المباراة أمامه لن تكون سهلة، ومن الضروري أن نركز جيدًا لكي نعبر للمباراة النهائية”.

وأضاف، “الجميع يرشح فلامينجو للتأهل، الهلال غير معروف بشكل كبير في أوروبا وأمريكا الجنوبية، ولكن في الحقيقة هو فريق قوي وخطير”.

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وقال إنه يعرف كُل لاعبي الهلال عداً لاعب واحد لم يقم بتدريبه، وأنه يعلم كُل شيء عن المنافس وتابعه عن قرب في مبارة الترجي التونسي التي فاز بها الهلال في أولى مبارياته في المونديال.

وأختتم تصريحاته، “بعد الفوز بكأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي، نسعى لمواصلة نجاحاتنا، وتحقيق نتيجة كبيرة في المونديال”.

وستكون مواجهة الغد هي الأولى بين الفريقين حيث لم يسبق لهما أن لعبا مع بعضهما البعض من قبل.