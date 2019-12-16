أول تعليق ليورجن كلوب على وقوع ليفربول مع أتلتيكو مدريد

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي تفاؤله بإمكانية عبور أتلتيكو مدريد الإسباني في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريح لموقع النادي الرسمي، قال كلوب “قرعة مثيرة للأهتمام، توقعت مواجهة أحد قطبي مدريد في ثمن النهائي، ومدريد مكان لا نملك فيه سوى ذكريات رائعة”.

وأضاف “الأمر صعب، لكن بالنظر للقرعة كاملة تجد أن هناك 5 أو 6 مباريات يمكنها أن تكون نهائية، بدون شك هي مباراة صعبة، وأعتقد أن السيد دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو لا يركض في منزله فرحاً بمواجهة ليفربول“.

وأوضح “كانت غرفة الملابس في متروبوليتانو مزينة بشعارات ليفربول في النهائي، بدون شك تمت إزالتها، ربما يمكننا طلب وضعها مجدداً”.

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وتابع تصريحاته قائلًا “قضيت واحدة من أفضل ليالي حياتي في هذا الملعب، هذه المرة علينا أن نذهب إلى هناك ونبذل قصارى جهدنا”.

وأشار كلوب “أعتقد أن هذه المواجهة هي الأقوى في دور الستة عشر، كما أنها تبرهن على الجودة الكبيرة للبطولة التي تصبح أقوى وأقوى كُل عام”.

وأختتم المدرب الألماني تصريحاته بالقول “القرعة جيدة لأن هذا هو ما يجب أن تكون عليه بطولة دوري الأبطال، لا يوجد هناك منافس سهل في أي جولة، نحن نشعر بالسعادة لقدرتنا على مواجهة منافس قوي الآن”.

وسبق لكلا الفريقين أن لعبا مع بعضهما البعض في أربع مواجهات بالبطولات القارية، وتمكن كُل منهما من الفوز على الآخر في مباراة، مقابل التعادل في مواجهتين.