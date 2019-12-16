مواجهتان لليفربول في 24 ساعة وكلوب ولاعبوه يشاهدون مباراة من الفندق

سيجتمع المدرب الألماني يورغن كلوب مع لاعبي ليفربول غدا الثلاثاء في فندق الفريق في الدوحة لمشاهدة الفريق الثاني وهو يخوض مباراة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.



ويحدث هذا الموقف الغريب بسبب وجود ليفربول بطل أوروبا في قطر لخوض مباراة نصف النهائي بكأس العالم للأندية أمام مونتيري المكسيكي بعد غد الأربعاء.



وقبل نحو 24 ساعة من مواجهة مونتيري سيلعب ليفربول بتشكيلة شابة أمام أستون فيلا في ربع نهائي كأس الرابطة.



وسيتولى نيل كريتشلي مدرب ليفربول تحت 23 عاما القيادة في ملعب فيلا بارك، وقال كلوب إنه ولاعبي الفريق الأول سيؤازرون التشكيلة البديلة.



وسيشاهد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أول مباراة بالدور نصف النهائي في كأس العالم للأندية بين فلامنغو البرازيلي والهلال السعودي بطل آسيا من مدرجات ملعب خليفة الدولي في الدوحة ثم يعود على الفور إلى الفندق.



وقال كلوب "إنه أمر جيد. سنبدأ مساء غد مشاهدة مباراة الدور نصف النهائي الأخرى في الملعب. أعتقد أن هذا ممكن وبعدها سنغادر بسرعة لنجلس أمام التلفزيون لمشاهدة المباراة الأخرى.. هذا أمر مثير بالتأكيد وأنا سعيد من أجل اللاعبين".



وسيزيد من متاعب فريق تحت 23 عاما غياب كورتيس جونز ونيكو وليامز بعد انضمامهما للفريق الأول في قطر.



لكن كلوب قال إنه يثق في قدرة التشكيلة الشابة على تقديم أداء قوي أمام منافس أكثر خبرة.



وأضاف "أعرف كيف ينظر كثير من الناس إلى الأمر. لكن إذا حسمت نتائج مباريات كرة القدم قبل أن تنطلق استنادا إلى توقعات الجمهور فلا حاجة لخوض معظم المباريات. أؤمن بشدة بأن كل شخص يملك فرصة لكن لن أبالغ في الحماس.. نمنحهم فرصة مناسبة وسنجتمع لمشاهدتهم وسنكون معهم. كل مشاعرنا معهم. اللاعبون المخضرمون يتطلعون لمشاهدة المباراة والتشجيع بكل قوة من هنا".



وأوضح "أستون فيلا هو المرشح الأوفر حظا وهذا واضح. لكن من يهتم بذلك؟ إنها مباراة كرة قدم والمسألة بسيطة".



المصدر: وكالات