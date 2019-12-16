اخبار الرياضه

مواجهتان لليفربول في 24 ساعة وكلوب ولاعبوه يشاهدون مباراة من الفندق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سيجتمع المدرب الألماني يورغن كلوب مع لاعبي غدا الثلاثاء في فندق الفريق في الدوحة لمشاهدة الفريق الثاني وهو يخوض مباراة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.
 
ويحدث هذا الموقف الغريب بسبب وجود ليفربول بطل أوروبا في قطر لخوض مباراة نصف النهائي بكأس العالم للأندية أمام مونتيري المكسيكي بعد غد الأربعاء.
 
وقبل نحو 24 ساعة من مواجهة مونتيري سيلعب ليفربول بتشكيلة شابة أمام أستون فيلا في ربع نهائي كأس الرابطة.
 
وسيتولى نيل كريتشلي مدرب ليفربول تحت 23 عاما القيادة في ملعب فيلا بارك، وقال كلوب إنه ولاعبي الفريق الأول سيؤازرون التشكيلة البديلة.
 
وسيشاهد متصدر الممتاز أول مباراة بالدور نصف النهائي في كأس العالم للأندية بين فلامنغو البرازيلي والهلال السعودي بطل آسيا من مدرجات ملعب خليفة الدولي في الدوحة ثم يعود على الفور إلى الفندق.
 
وقال كلوب "إنه أمر جيد. سنبدأ مساء غد مشاهدة مباراة الدور نصف النهائي الأخرى في الملعب. أعتقد أن هذا ممكن وبعدها سنغادر بسرعة لنجلس أمام التلفزيون لمشاهدة المباراة الأخرى.. هذا أمر مثير بالتأكيد وأنا سعيد من أجل اللاعبين".
 
وسيزيد من متاعب فريق تحت 23 عاما غياب كورتيس جونز ونيكو وليامز بعد انضمامهما للفريق الأول في قطر.
 
لكن كلوب قال إنه يثق في قدرة التشكيلة الشابة على تقديم أداء قوي أمام منافس أكثر خبرة.
 
وأضاف "أعرف كيف ينظر كثير من الناس إلى الأمر. لكن إذا حسمت نتائج مباريات كرة القدم قبل أن تنطلق استنادا إلى توقعات الجمهور فلا حاجة لخوض معظم المباريات. أؤمن بشدة بأن كل شخص يملك فرصة لكن لن أبالغ في الحماس.. نمنحهم فرصة مناسبة وسنجتمع لمشاهدتهم وسنكون معهم. كل مشاعرنا معهم. اللاعبون المخضرمون يتطلعون لمشاهدة المباراة والتشجيع بكل قوة من هنا".
 
وأوضح "أستون فيلا هو المرشح الأوفر حظا وهذا واضح. لكن من يهتم بذلك؟ إنها مباراة كرة قدم والمسألة بسيطة".
 

المصدر: وكالات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهتان لليفربول في 24 ساعة وكلوب ولاعبوه يشاهدون مباراة من الفندق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا