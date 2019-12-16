لاسترجاع مليوني دولار.. الفيفا" يقدم دعوى قضائية ضد بلاتيني

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإثنين أنه تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة في سويسرا لاجبار الفرنسي ميشال بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة على إعادة مبلغ مليوني فرنك سويسري (1,8 مليون يورو) كان حصل عليها خلال فترة تولي السويسري جوزيف بلاتر رئاسة الفيفا.



واشار "فيفا" في بيان أنه بدأ الاجراءات القانونية "في أعقاب القرار الإجماعي الذي اعتمدته لجنة الحوكمة في +فيفا+ أخيرا، والذي تم خلاله التأكيد على أن +فيفا+ ملزم بواجب محاولة استعادة الاموال التي دفعها مسؤول سابق بشكل غير قانوني لمسؤول آخر".



وتابع "حتى المحكمة الفيدرالية السويسرية أكدت أن هذه الهدية التي تبلغ مليوني فرنك سويسري سينظر إليها على أنها +دفعة لا مبرر لها+".



واضاف "اذًا وعندما يتم استرداد هذه الاموال بنجاح، سيتم تخصيص هذه الاموال (إلى جانب الفائدة) بالكامل مرة اخرى لتطوير كرة القدم، حيث كان ينبغي أن تذهب في المقام الاول".



وأوقف بلاتيني (64 عاما) الذي ترأس "ويفا" بين 2007 و2015، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثمانية أعوام في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2015، لتقلصها محكمة التحكيم الرياضي إلى أربع سنوات في العام التالي، بسبب قبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة مليوني دولار عن عمل استشاري قام به عام 2002 لبلاتر الموقوف بدوره ستة أعوام، دون أن يكون مرتبطا معه بعقد مكتوب.



وانتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين أوضح نجم منتخب فرنسا السابق الذي ترشح سابقا لرئاسة الفيفا، إنه سيعود لعالم كرة القدم.



وكان الاتحاد الدولي أوضح في وثيقة مؤرخة بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اطلعت عليها وكالة فرانس برس إنه سيتخذ الاجراءات الكفيلة "لاسترداد الأموال التي دفعها رئيس الفيفا السابق (بلاتر) إلى نائب الرئيس السابق (بلاتيني)".



وأضافت الوثيقة أن الفيفا يعتزم أيضا مقاضاة بلاتر وسيسعى للحصول على "الفائدة بالسعر المناسب" و"الغرامات التأديبية والتكاليف ... وكلاهما مطلوب ولكنه لم يدفع".



ورفض بلاتر المطالب الجديدة للفيفا مشيرا في تصريح لوكالة فرانس برس أن "هذه القضية تمت تسويتها" وأن "الغرامات المستحقة والتكاليف القانونية قد دفعت".



وأضاف "كل هذه الأمور مرت عبر حسابات الفيفا وصادقت عليها اللجنة المالية وذلك خلال مؤتمر الفيفا عام 2011".



وبدأت السلطات السويسرية التحقيق في القضية في عام 2015، بينما اعتبر محققو لجنة الأخلاق التابعة للفيفا الدفعة "غير قانونية" وقرروا إيقاف بلاتيني لمدة ست سنوات.



ولجأ بلاتيني إلى محكمة التحكيم الرياضي التي قلصت العقوبة إلى اربعة أعوام لكنها أكدت أنها "لم تكن مقتنعة بشرعية الدفعة، التي لم يعترف بها سوى بلاتيني وبلاتر"، لكن بلاتيني أكد دائما أن المال كان عبارة عن دفعة مشروعة ولم يرتكب أي خطأ.



المصدر: وكالات