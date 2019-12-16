ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال

ستكون المواجهة بين ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13)، ومانشستر سيتي الإنكليزي الأبرز في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحسب القرعة التي سحبت الإثنين في نيون السويسرية.



ونتيجة انهائه دور المجموعات في المركز الثاني خلف باريس سان جرمان الفرنسي، كان محتما على ريال مدريد أن يخوض اختبارا صعبا في ثمن النهائي ضد أحد الفرق التي أنهت مجموعاتها في الصدارة، باستثناء برشلونة وفالنسيا لأنهما من نفس البلد، وسان جرمان الذي كان في مجموعة النادي الملكي.



وستكون مواجهة ثمن النهائي الثالثة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي الذي يشرف عليه مدرب برشلونة السابق جوسيب غوارديولا، في المسابقة القارية الأم، إذ تواجها في دور المجموعات موسم 2012-2013 وفاز ريال ذهابا 3-2 ثم تعادلا في مانشستر 1-1، وفي نصف نهائي 2015-2016 حين تعادلا ذهابا دون أهداف قبل أن يفوز النادي الملكي إيابا 1-صفر في طريقه للفوز بلقبه الأول من أصل ثلاثة متتالية.



وأقر مدير الكرة في سيتي الإسباني تكسيكي بيغيريستاين بصعوبة مهمة بطل الدوري الممتاز في تصريح لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية، قائلا "إنها (قرعة) صعبة بالطبع. ريال مدريد فاز باللقب 13 مرة، بالتالي هم الأفضل. نريد أن نكون الأفضل، ولذلك علينا أن نتغلب عليهم. من الجميل دائما الذهاب الى (ملعب) ريال مدريد واللعب في ملعب كبير مثل برنابيو".



وتابع "نعلم ما ينتظرنا، لكنهم يعرفون فريقنا ومدربنا أيضا".



ومع تكون الدور ثمن النهائي حصرا من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، كان لا مفر من مواجهات العيار الثقيل وأبرزها، من بعد ريال-سيتي، بين ليفربول الإنكليزي حامل اللقب بأتلتيكو مدريد الإسباني.



وسيعود ليفربول مع مدربه يورغن كلوب الى ملعب "واندا متروبوليتانو" الذي شهد في حزيران/يونيو تتويج "الحمر" بلقبهم القاري السادس بفوزهم على مواطنهم توتنهام 2-صفر.



ويلعب عملاق إسبانيا الآخر برشلونة الذي أصبح صاحب الرقم القياسي بعدد المباريات دون هزيمة على أرضه في المسابقة (35)، أمام نابولي الإيطالي للمرة الأولى في اختبار صعب للفريق الجنوبي ومدربه الجديد جينارو غاتوزو الذي علق على مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه بالقول "إنه فريق رائع، تحد رائع. ستكون مباراتان مذهلتين. سنواجههم من دون خوف".



وتبرز في ثمن النهائي المواجهة بين بوروسيا دورتموند الألماني ومدربه السابق توماس توخل الذي يشرف حاليا على سان جرمان، وذلك في ثاني مواجهة قارية بين الفريقين اللذين سبق لهما أن تواجها في دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ" موسم 2010-2011 حين تعادلا ذهابا 1-1 في ألمانيا وإيابا دون أهداف.



ويجدد عملاق ألمانيا بايرن ميونيخ الموعد مع تشلسي الإنكليزي في إعادة لنهائي عام 2012 حين فاز الأخير باللقب عبر ركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي، مجددا تفوقه على النادي البافاري الذي خسر أيضا في ربع نهائي موسم 2004-2005 (2-4 ذهابا في لندن و3-2 ايابا).



ويبدو يوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مرشحين لبلوغ ربع النهائي على حساب ليون الفرنسي في مواجهة أرضت تماما نائب رئيس "السيدة العجوز" التشيكي بافل ندفيد الذي قال لشبكة "سكاي سبورت" أنه "بالتأكيد، يمكننا أن نشعر بالرضى من القرعة لأنه كما رأينا هناك مواجهات ملفتة في ثمن النهائي. لا يمكننا أن نتذمر".



وسيكون باب التأهل مفتوحا على مصراعيه بين توتنهام الإنكليزي وصيف البطل ولايبزيغ الألماني من جهة، والوافد الجديد أتالانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني من جهة أخرى.



وتخوض الفرق التي صنفت في المستوى الأول مباراة الإياب على أرضها.



وتقام مباريات الذهاب في أسبوعين متتاليين، وذلك أيام 18 و19 شباط/فبراير، و25 و26 من الشهر ذاته، على أن تقام مباريات الإياب بالصيغة ذاتها، وذلك في 10 آذار/مارس و11 منه، و17 و18 من الشهر ذاته.



تقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في 20 آذار/مارس.



قرعة دوري أبطال أوروبا - مواجهات ثمن النهائي



نابولي الإيطالي يلتقي برشلونة الإسباني.

توتنهام الإنكليزي يواجه لايبزيغ الألماني.

ليون الفرنسي يلتقي يوفنتوس الإيطالي.

تشيلسي الإنكليزي يلعب مع بايرن ميونيخ الألماني.

Advertisements

أتلتيكو مدريد الإسباني يواجه ليفربول الإنكليزي.

أتالانتا الإيطالي يلعب مع فالنسيا الإسباني.

ريال مدريد الإسباني يلعب مع مانشستر سيتي الإنكليزي.

بوروسيا دورتموند الألماني يلعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: وكالات