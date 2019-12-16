اونلاين | live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة الترجي ضد السد في كأس العالم للأندية، حيث تُذاع المباراة في كأس العالم للأندية في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية. حيث تُذاع مباراة الترجي ضد السد على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت،.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي ضد السد الثلاثاء 17/12/2019 في كأس العالم للأندية

تابع لايف مباراة الترجي والسد مباشر، حيث يدخل فريق الترجي الرياضي مباراته المقبلة أمام نظيره فريق السد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الترجي الرياضي في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق الترجي الرياضي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

Advertisements

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الترجي الرياضي في الفترة الماضية، نجح فريق الترجي الرياضي في تسجيل أربعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الترجي الرياضي هدفين فقط لا غير في مرماه. ويدخل المدرب معين الشعباني هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: معز بن شريفية / سامح الدربالي / محمد أمين اليعقوبي / خليل شمام / إلياس شتي / فوسيني كوليبالي / بونسو كوامي / عبد الرؤوف بن غيث / أنيس البدري / حمدو المصري / إبراهيم واتارا.

آخر إِستعدادات السد قبل ملاقاة الترجي الرياضي في كأس العالم للأندية الثلاثاء:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي ضد السد

مباراة الترجي والسد بث مباشر، حيث يدخل فريق السد مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الترجي الرياضي، وهم لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق السد في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق السد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

السد كان يشارك بصفته بطل الدوري القطري، وقد تمكن من الفوز في أول مباراة على هينجين سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكنه عجز عن تخطي مونتيري وبالتبعية لا يصل إلى نصف النهائي حيث ينتظره ليفربول، والذي سيلتقي بعد هذه النتيجة بالفريق المكسيكي. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق السد في الفترة الماضية، نجح فريق السد في تسجيل ستة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق السد عشرة أهداف في مرماه.