اونلاين | live| مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم فى الدورى المصري| بلس

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة نادي الزمالك ضد فريق طلائع الجيش yalla shoot live اليوم الاثنين 16 ديسمبر YALA koraفي المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA liveوستكون تلك المباراة قوية بين الفريقين من أجل خطف الثلاث نقاط والارتقاء في جدول الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش KOORA cool:-

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق طلائع الجيش في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، yalla shoot liveبينما سوف تقام في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT on line

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش live KOORA :-

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وكانت قد حصلت بعض القنوات في بداية الموسم على البث الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، حيث ستذاع مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش عبر قناة أون سبورت وقناة تايم سبورت، بالإضافة إلى قناة النايل سبورت BEIN MATSH وكان قد حقق فريق الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بالمباراة الأخيرة بالدوري المصري بنتيجة هدفين مقابل لا شيء YALA KOORA.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش kora star:-

ويقود طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق فريق طلائع الجيش في الفترة الأخيرة kora live hd بعدما رحل المدرب الأجنبي عن الفريق في بداية الموسم بسبب النتائج السلبية KOORA on line بينما رحل ميتشو عن تدريب الزمالك وتعاقد المارد الأبيض مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النادي الاهلي السابقyoutube live

ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري عبر متابعة لايف يوتيوب youtube live ماتش الزمالك ضد طلائع الجيش، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصريkora live hd