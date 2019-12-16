رياضة | أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور قرارا حاسما بعد الخسارة التي تلقاها الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز.

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

وقرر مرتضى منصور الاجتماع مع لاعبي الزمالك ، غدا الثلاثاء من أجل مناقشة أسباب الخسارة التي تعرض لها القلعة البيضاء أمام الطلائع والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

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كما منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، راحة للاعبين الذين شاركوا في مواجهة اليوم أمام طلائع الجيش بالدوري الممتاز، من مران غدٍ الثلاثاء المقررة إقامته على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر النادي.

ويخوض اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مباراة طلائع الجيش التدريبات بعد ظهر غد استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وتأتي تلك الهزيمة قبل أيام من مباراة قوية ستجمع الفارس الأبيض بنظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.