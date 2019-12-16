رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: تصريح ناري من الريال عن مواجهة السيتي وزيدان يرفض التفريط في النجم العربي وصراع جديد مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: تصريح ناري من الريال عن مواجهة السيتي وزيدان يرفض التفريط في النجم العربي وصراع جديد مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 16 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها مواجهة الملكي لمانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

أخبار ريال مدريد اليوم

- زيدان يرفض التفريط في لاعبه المعار

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، يرفض التفريط في نجمه المغربي الدولي أشرف حكيمي، المعار لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية، أن زيدان سيعيد اللاعب لريال مدريد مرة أخرى، عقب انتهاء إعارته مع نادي بوروسيا دورتموند.

وتحدث زيدان عن أشرف حكيمي، خلال أحد المقابلات الصحفية قائلاً: " أنا سعيد لما يقدمه حكيمي مع دورتموند، لقد أظهر مستوى رائع خلال فترة الإعارة، وظهر ذلك خلال مباريات دوري أبطال أوروبا".

وأضاف زيدان: " حكيمي مازال صغيراً في السن، حيث يبلغ من العمر 21 عاماً، بالتأكيد مستقبله سيكون هنا في سانتياجو بيرنابيو".

وتابع زيزو: " أشعر بالسعادة بسبب تسجيله للأهداف وقدرته على شغل أكثر من مكان، مازال الوقت مبكراً ويمكن أن يحدث أي شئ، لكننا لن نسعى لبيعه".

- ريال مدريد يستعد لخطف نجم جديد من الدوري الإسباني

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني خطف نجم جديد من أحد أندية الدوري الإسباني الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الإسباني فيران توريس مهاجم نادي فالنسيا خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع توريس لتدعيم خط الهجوم في الفريق خاصة بعد الأداء القوي الذي ظهر به الفريق.

وكشفت الصحيفة أن نادي فالنسيا لا يفكر في بيع فيران توريس نهائيا بل ويفكر النادي في تجديد عقده الذي ينتهي في 2021.

كما ذكرت الصحيفة أن هناك شرط جزائي ضخم في عقد توريس مع نادي فالنسيا يصل إلى 100 مليون يورو.

- مفاجأة غير متوقعة قبل الكلاسيكو

بات من المحتمل أن يجمع أحد الفنادق القريبة من ملعب الكامب نو، فريقا برشلونة وريال مدريد قبيل مواجهتهما في كلاسيكو الأرض يوم الأربعاء المقبل، وذلك للحفاظ على سلامة الفريقين إزاء المطالبات الواسعة من منصة (Tsunami Democratic) للاحتجاج في محيط الملعب بالتزامن مع موعد اللقاء.

وفي تصريحات مختلفة من داخل نادي برشلونة، سيغير الفريق الكاتالوني تقاليده المعتادة قبل المباريات، وسيستدعي لاعبيه للإقامة ظهر الأربعاء في أحد الفنادق التي تبعد نحو 600متر عن ملعب الكامب نو.

وقبل هذا، سيتناول اللاعبون وجبة الغذاء داخل نفس الفندق، ثم سيخلدون قليلاً للراحة قبل أن يتوجهوا للملعب في حراسة شرطة كتالونيا، المعروفة باسم لوس موسوس ديسكوادرا.

ورغم انتشار هذه المعلومات، إلا أن مسؤولي "البلاوغرانا" آثروا التكتم على أي معلومة للحفاظ على سلامة وأمان اللاعبين، ولم يخرج أي تأكيد بمسار الفريق في هذا اليوم "لأسباب احترازية".

على الجانب الآخر، سيقيم الفريق "الملكي" في نفس الفندق، وسيتبع نفس الإجراءات "الاحترازية".

ملخص أخبار ريال مدريد الآن

- تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في مدينة نيون السويسرية.

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وبالعودة للتاريخ سنجد أن الفريقان تواجهان في 4 مباريات سابقة ، المواجهة الأولي في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2012- 2013، وحينها فاز ريال مدريد على ملعبه 3-2، وتعادلا في الاتحاد 1-1.

وتواجها من جديد في نصف نهائي موسم 2015- 2016، وتعادلا سلبيًا بدون أهداف في الذهاب بالاتحاد، وفاز الريال بالإياب 1-0 في البيرنابيو، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

- نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تم سحبها اليوم الاثنين في مدينة نيون بسويسرا، فريق ليفربول الإنجليزي، حامل اللقب، في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، وريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة في مواجهة مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطبقا لقواعد البطولة، يخوض ليفربول مباراة الذهاب على ملعب أتلتيكو في العاصمة الإسبانية مدريد، ثم يستضيف مباراة الإياب في لندن، بينما يخوض ريال مدريد مباراة الذهاب على ملعبه قبل أن يحل ضيفا على سيتي في مباراة الإياب.

وأوقعت القرعة فريق بايرن ميونخ الألماني في مواجهة تشيلسي الإنجليزي ونابولي الإيطالي في مواجهة برشلونة الإسباني.

وتشهد المواجهات الأخرى في دور الستة عشر، لقاء بوروسيا دورتموند الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلانتا الإيطالي مع بلنسية الإسباني وليون الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي مع لايبزج الألماني.

وتقام مباريات ذهاب دور الستة عشر أيام 18 و19 و25 و26 فبراير ومباريات الإياب في العاشر و11 و17 و18 من مارس، وتسحب قرعة باقي منافسات البطولة يوم 20 مارس.

- مانشستر سيتي: لدينا فرصة للتأهل على حساب ريال مدريد

اعترف تكسيكي بجيريستين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي بصعوبة مباراة السيتي أمام ريال مدريد في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال المدير الرياضي للسيتي في تصريحات له عقب إجراء القراعة :"سنواجه خصم قوي للغاية، ونعرفه جيدًا لكن علينا تحقيق الفوز إذا أردنا التتويج باللقب".

وأضاف :"علينا أن نكون جاهزين لأننا سنواجه فريق قوي، ونعرف تاريحهم في البطولة الأوروبية".

وأتم :"مانشستر سيتي جاهز لخوض اللقاء، وأمامنا فرصة للتأهل على حساب ريال مدريد".

نشرة أخبار ريال مدريد

- ريال مدريد مع مانشستر سيتي.. تاريخ أبيض لزيدان ضد جوارديولا

انتهت مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الـ16 والمقامة في مدينة نيون في سويسرا.

وأسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة ريال مدريد الإسباني لنظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعلى الرغم من مواجهة الفريقين من قبل في 4 مباريات بمختلف المسابقات ولكن يوجد مباراة خاصة بين الفريقين جمعت بين زين الدين زيدان مدرب الريال وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وانتهت المباراة الودية التي جمعت بين نادي ريال مدريد بقيادة زيدان ومانشستر سيتي بقيادة جوارديولا بفوز السيتي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأندية الأبطال.

- أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

علق إيمليانو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد عن صعوبة مواجهة المرينجي لفريق مانشستر سيتي في إطار منافسات دور ال16 من دوري أبطلال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور 16 بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات قوية وحاسمة، وتصدر المشهد في موقعة ريال مدريد امام مانشستر سيتي.

وتحدث إيمليانو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد عن مواجهة مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا، بقوله “ريال مدريد لن يلعب ضد جوارديولا بل سيواجه مانشستر سيتي، السيتي فريق قوي من كافة الجوانب، المواجهة ستكون مشوقة، وهذا النوع من المباريات يساعدنا على النمو”.