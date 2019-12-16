رياضة | رسميا.. أنشيلوتي مديراً فنياً لإيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. أنشيلوتي مديراً فنياً لإيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نادي إيفرتون الإنجليزي بشكل رسمي لاتفاق مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب السابق لنابولي لقيادة الفريق.

واكدت التقارير الإنجليزية على أن أنشيلوتي توصل لاتفاق مع إيفرتون لقيادة الفريق خلفاً للمدرب الحالي ماركو سيلفا.

وتقدمت المفاوضات بين إيفرتون وأنشيلوتي بعد وصول المدرب في الساعات الماضية لمدينة ليفربول وسيتم الإعلان رسميًا عن تولي أنشيلوتي قيادة إيفرتون قبل مباراة ربع نهائي كأس الرابطة أمام ليستر سيتي يوم الأربعاء.