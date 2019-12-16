رياضة | الإعلان عن الفائزين بجوائز ماركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن الفائزين بجوائز ماركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال اللاعب في مقطع فيديو "أتمنى مواصلة تحقيق الانجازات ومواصلة التطور. فخور جدا بهذه الجائزة لما تعنيه".
ويتساوى ميسي وتيلمو زارا في عدد مرات الحصول على جائزة "بيتشيتشي" لهداف الليجا بسبع مرات.
أما راموس، صاحب جائزة أفضل لاعب في المنتخب الإسباني، فلم يحضر الحفل للسبب ذاته الذي دفع ميسي للغياب.
وقال اللاعب في مقطع فيديو "كان عاما شديد الخصوصية للمنتخب. ننتظر الآن تقديم أداء جيد في اليورو لنستمتع جميعا".
أما أوبلاك الذي حصد جائزة زامورا لأقل حارس تلقيا للأهداف في الليغا فقال "أهدي هذه الجائزة لزملائي وللنادي فبدونهم لم أكن سأحقق شيئا".
وتلقت شباك الحارس السلوفيني 27 هدفاً في 37 مباراة الموسم الماضي.
وحصد آسباس جائزة أفضل هداف إسباني في الليغا وبوردالاس جائزة أفضل مدرب وكارلوس ديل ثيرو جراندى على جائزة أفضل حكم.