رياضة | نتيجة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش| ترتيب الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش| ترتيب الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتيجة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش مفاجأة من العيار الثقيل بعد تغلبه على نظيره الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، حيث نجح الزمالك في إحراز الهدف الأول، عن طريق محمد شحاتة، بعد وصول الكرة إلى كريم طارق الذي راوغ محمود علاء مدافع الزمالك، ومررها إلى محمد شحاتة الذي لم يتوانى في إسكانها الشباك.

وفي الدقيقة 39 من زمن المباراة، نجح مصطفى محمد في إدارك هدف التعادل، بعد عرضية متقنة من يوسف أوباما، أرسلها عرضية على رأس مصطفى محمد مهاجم الزمالك الذي سجلها في شباك محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، قبل أن يتمكن الطلائع من إحراز هدف التقدم مرة أخرى، عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 41 بعد خروج فادح من محمد عواد.

وفي الشوط الثاني تمكن أحمد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش من تعزيز تقدم فريقه بالهدف الثالث، برأسية قوية سكنت شباك محمد عواد، قبل أن يتمكن اللاعب كريم بامبو من تسجيل الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

ترتيب الدوري المصري:-