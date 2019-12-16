رياضة | عاجل.. منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل صراع جديد بين قطبي الكرة الإسبانية نادي ريال مدريد ونادي برشلونة على صفقة جديده خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

برشلونة يستهدف ضم فان دي بيك

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي في الشتاء القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد هو الأخر أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع فان دي بيك لتدعيم مركز الوسط في الفريق.

وذكرت الصحيفة أن قطبي إسبانيا دخلا بالفعل في مفاوضات مع اللاعب ليتمكن احدهم من خطف اللاعب في أسرع وقت.

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قيمة التعاقد مع فان دي بيك

وكشفت الصحيفة أن نادي أياكس يرغب في الحصول على مبلغ من 50 ل 60 مليون يورو من أي نادي يرغب في التعاقد مع دوني فان دي بيك في يناير القادم.

مشاركات فان دي بيك مع نادي أياكس خلال هذا الموسم

وقد شارك دوني فان دي بيك في 24 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

ترتيب نادي أياكس في الدوري الهولندي

ويتواجد نادي أياكس في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الهولندي الممتاز برصيد 41 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة.