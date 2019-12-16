رياضة | أخبار الأهلي اليوم 16 / 12 / 2019: كهربا يُفاجيء الزمالك.. صفقة كبرى جديدة تقترب من الأحمر.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم 16 / 12 / 2019: كهربا يُفاجيء الزمالك.. صفقة كبرى جديدة تقترب من الأحمر.. نجم الأهلي يطلب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 16 / 12 / 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها آخر التطورات بخصوص الصفقة المرتقبة للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع "كهربا".

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 16 / 12 / 2019:-

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء:

1- مفاجأة كبري – صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن هناك نصائح من جانب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، للسويسرى فايلر المدير الفني للفريق، بالتعاقد مع مدافع بدلا من ضم رأس حربة.

وكان فايلر قد طلب ضم النيجيري إليكي مهاجم فريق لوزيرين السويسري، تمهيدا لضمه خلال الشتاء المقبل.

ويوجد اتفاق على تعاقد الأهلى مع مدافع بشرط أن يكون أحمد حجازى، مدافع فريق ويست بروميتش الإنجليزى.

أما فى حالة عدم ضم حجازى سيكون الاتجاه هو استمرار البحث عن رأس حربة أجنبى.

2- عمار حمدي يصدم الأهلي:

رحب عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالانضمام لصفوف الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن رغبته بالرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر.

وأضاف المصدر بأن عمار يفضل الانتقال للاتحاد السكندري لأنه شهد على تألقه في الموسم الماضي، كما أنه يشعر بالراحة دخل صفوفه مشيرًا إلى أن اللاعب يأمل في موافقة مسئولو الأهلي على عرض الاتحاد السكندري، كي يحصل على فرصة اللعب بعدما شعر بصعوبة المشاركة مع الأهلي هذا الموسم، في ظل وجود أكثر من لاعب بنفس مركزه.

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم 16 / 12 / 2019:

3- صلاح محسن يغيب عن تدريب الأهلي:

تغيب صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحصل مهاجم الأهلي على إذن بالغياب عن مران الأهلي بسبب استقباله لمولوده الأول مالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء الخميس المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

4- فايلر يطمئن على لاعب الأهلي المُصاب:

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص فايلر خلال هذه الجلسة على الاطمئمان على حالة اللاعب ومدى تعافيه من الإصابة تمهيدًا لعودته للمشاركة في المباريات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وكان متولي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك في شهر سبتمبر الماضي حيث خضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة.

تعرف على اخبار النادي الأهلي اليوم

5- سموحة يطلب ضم ثنائي الأهلي رسميًا:

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص فايلر خلال هذه الجلسة على الاطمئمان على حالة اللاعب ومدى تعافيه من الإصابة تمهيدًا لعودته للمشاركة في المباريات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وكان متولي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك في شهر سبتمبر الماضي حيث خضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة.

6- الأهلي يجهز نجمه الأهلي لمواجهة الإسماعيلي:

يجهز السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر للمباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

ويحل الأهلي ضيفًا على الإسماعيلي مساء الخميس المقبل على ستاد "المكس" في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل المدرب السويسري عدم الاستعجال بعودة الظهير الأيسر في مباراة الأمس أمام حرس الحدود رغم تعافيه من الإصابة حتى يكون جاهزًا بشكل كامل لمباراة الإسماعيلي المقبلة.

وكان معلول قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي بشد في العضلة الضامة وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر حتى التعافي من الإصابة.

7- كهربا يفاجيء الزمالك: