رياضة | قرار مفاجئ من طارق يحيى بعد الفوز على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من طارق يحيى بعد الفوز على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش بلاعبيه بعد الفوز الذي حققه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وقال طارق يحيى في تصريحات عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "الحمد لله على المكسب صادفنا سوء حظ غير طبيعي لعبنا ٤ مباريات لم أوفق في الفوز بعد لإضاعة ركلة الجزاء شعرت بهروب المباراة".

وتابع: " بعتذر لجماهير الزمالك بس ده شغلي وأنا اشتغلت في الزمالك شهر تفانيت وأخلصت في شغلي وبخلص في اي مكان يشتغل فيه وعلى جماهير الزمالك تفتخر بنجاح أبناءها خارج النادي".

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وأضاف: "كلام صغير بيتقال أني مريح لاعيبة عشان الزمالك انا جيت في ٤ إصابات من قبل ما امسك الفريق وكل الغيابات إصابات منهم ٣ لاعيبة في مركز الباك اليمين".

وواصل: "فرحتي في الفوز على الزمالك ممزوجة بحزن فرحان عشان فريقي وموقفه الصعب وحزين بسبب ان ده بيتي وده مش عيب بالعكس .. توقعت التعادل وليس الفوز ".

وتابع: "غياب حازم فرق كتير جدا بسبب خبراته قفلت الأطراف وبن شرقي لأنه محور أداء الزمالك واستغليت سرعات الثلاثي الهجومي بتاعي ".

واختتم: "مراعاة لمشاعر جماهير الزمالك مش هتكلم في اي قنوات غير المؤتمر الصحفي".