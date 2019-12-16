رياضة | ترتيب الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي طلائع الجيش أن يفوز على نظيره نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة الزم وطلائع الجيش اليوم بالدوري المصري

وسجل أهداف نادي طلائع الجيش الثلاثة كل من ناصر مانسي في الدقيقة 2 والدقيقة 42 وأحمد سمير في الدقيقة 58 بينما سجل هدفي الزمالك كل من مصطفى محمد في الدقيقة 36 وكريم بامبو في الدقيقة 76 لينتهي اللقاء بفوز طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يقف رصيد نادي الزمالك عند 13 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يرتفع رصيد نادي طلائع الجيش إلى 7 نقاط ليتواجد في المركز الثاني عشر.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويستعرض لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الزمالك وطلائع الجيش كالآتي:

الأهلي 18 نقطة

الاتحاد السكندري 17نقطة

المقاولون العرب 16 نقطة

الزمالك 13 نقطة

سموحة 13 نقطة

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الإسماعيلي 13 نقطة

بيراميدز 12 نقاط

الإنتاج الحربي 11 نقاط

حرس الحدود 10 نقاط

طنطا 8 نقاط

المصري 7 نقاط

طلائع الجيش 7 نقاط

مصر المقاصة 7 نقاط

نادي مصر 7 نقاط

انبي 5 نقاط

وادي دجلة 6نقاط

اسوان 5 نقاط

الجونة 4 نقاط