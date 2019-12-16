رياضة | مونديال الأندية| حكم عربي يدير مباراة الهلال ضد فلامنجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مونديال الأندية| حكم عربي يدير مباراة الهلال ضد فلامنجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مهمة إدارة مباراة فريق الهلال السعودي أمام فلامنجو البرازيلي إلى الحكم المغربي إسماعيل الفتح.

ويواجه الهلال فريق فلامنجو، غدا الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، على ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت جرينتش.

Advertisements

وتولى إسماعيل الفتح إدارة 92 مباراة بمختلف المسابقات، أبرزها نهائي كأس العالم للشباب 2019 تحت 20 سنة، والذي كان بين منتخب أوكرانيا ونظيره كوريا الجنوبية، إلى جانب قيادته لنهائي بطولة الكونكاف 2017-2018، بين أوليمبيا من هندوراس وسانتوس من كوستاريكا.

كما أدار مباراة الفيصلي أمام النجوم، في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2018-2017.

وخطف الهلال بطاقة التأهل إلى دور نصق النهائي، بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق الترجي التونسي ممثل إفريقيا، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الفرنسى بافتيمبى جوميز عند الدقيقه 73، في ربع نهائي مونديال الأندية، فيما تعد مواجهة الهلال هي المباراة الأولى لفلامنجو في كأس العالم للأندية، وذلك حسب قانون البطولة الذي يمنح بطل أمريكا الجنوبية وبطل دوري أبطال أوروبا التأعل مباشرة إلى دور النصف النهائي من البطولة.