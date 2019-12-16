رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يستعد لخطف نجم جديد من الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يستعد لخطف نجم جديد من الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني خطف نجم جديد من أحد أندية الدوري الإسباني الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ريال مدريد يستهدف ضم نجم فالنسيا

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الإسباني فيران توريس مهاجم نادي فالنسيا خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع توريس لتدعيم خط الهجوم في الفريق خاصة بعد الأداء القوي الذي ظهر به الفريق.

موقف فالنسيا من رحيل توريس

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وكشفت الصحيفة أن نادي فالنسيا لا يفكر في بيع فيران توريس نهائيا بل ويفكر النادي في تجديد عقده الذي ينتهي في 2021.

كما ذكرت الصحيفة أن هناك شرط جزائي ضخم في عقد توريس مع نادي فالنسيا يصل إلى 100 مليون يورو.

مشاركات فيران توريس مع نادي فالنسيا هذا الموسم

وقد شارك فيران توريس في 20 مباراة حتى الآن مع نادي فالنسيا خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ترتيب نادي فالنسيا في الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي فالنسيا في المركز الثامن من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 27 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها فريق الخفافيش حتى الآن في بطولة الدوري.