أنشيلوتي يحير عقول أندية البريميرليج ليكون الرجل الأول

الإثنين 16 ديسمبر 2019

أنشيلوتي

أصابهم بالحيرة الكبيرة وعدم الاستقرار، بعد رحيل من نابولي الإيطالي ليكون فرصة ذهبية لمن يرغب بإنقاذ موسمه من الهلاك والضياع لمصالحة الأنصار والنجاة من مقصلة المؤخرة.

Advertisements

هو الإيطالي المحنك "كارلو أنشيلوتي" مدرب نابولي السابق وحاصدا بطولات ريال مدريد وميلان بالماضي القريب، حيث أن الرجل العجوز يدرس عدة عروض من أندية الدوري الانجليزي.

ووفقا لميرور الإنجليزي، التي أوضحت بشكل أكيد وجود مفاوضات رسمية قوية من جانب إيفرتون الإنجليزي مع المدرب الإيطالي، حتى يكون الأقرب من أرسنال المبادر أولا بالتعاقد مع أنشيلوتي ليكون هناك نوع من الصراع المثير بين التوفيز والجانرز.

الجدير بالذكر أن نابولي، قد أطاح بكارلو أنشيلوتي بعدما فشل بالاستمرار في تقديم أداء جيد بالكالتشيو ، حتى النزول للمراتب الأدنى ومعها كاد يخرج من دوري مجموعات أبطال أوروبا، كي يرحل ويحل بدلا منه جينارو كاتوزو.