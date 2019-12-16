شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي محمد يقود تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 يحل نادي الزمالك المصري ضيفا ثقيلا علي نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة علي ملعب الجيش بالسويس الأسبوع الثامن من منافسات الدوري المصري .

وأعلن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك عن التشكيل الرسمي الذي سوف يقود المباراة أمام طلائع الجيش حيث جاء كالتالي : حراسة المرمي : عواد Advertisements خط الدفاع : محمد عبد السلام -محمد عبد الغني-محمود علاء-محمد عبد الشافي خط الوسط : طارق حامد -فرجاني ساسي-أوباما-محمد أوناجم-بن شرقي خط الهجوم : مصطفي محمد ويجلس علي دكة البدلاء كلا من : محمد ابو جبل-مصطفي فتحي-محمد حسن -عمر السعيد-إسلام جابر-أحمد عيد -كريم بامبو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفي محمد يقود تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.