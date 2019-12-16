الامارات | القبض على متهم تلاعب بنتائج 100 مباراة.. وعقوبات بالجملة

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على متهم تلاعب بنتائج 100 مباراة.. وعقوبات بالجملة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة بولندية حكما اليوم، بسجن مسؤول سيء السمعة في مجال كرة القدم أربعة أعوام ونصف العام، بعدما أدين بقيادة مجموعة تلقت رشاوي للتلاعب بنتائج المباريات.
وأفادت وكالة الأنباء البولندية بأن المسؤول الذي عرفته فقط بـ "رايزارد إف" لأسباب قانونية، أدين في أكثر من 100 تهمة نسبت إليه.
كما تضمن الحكم حظر مشاركة المسؤول في أي أحداث رياضية لمدة عشر سنوات.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المجموعة التي يقودها المتهم الرئيسي تلاعبت بنتائج المباريات في مختلف مستويات كرة القدم الاحترافية في بولندا، وبينها بطولة الدوري الممتاز، بين عامي 2003 و2006.
وقد بدأت محاكمة أفراد المجموعة في عام 2012.
ومن المقرر أيضا صدور أحكام بحق ثلاثين شخصًا أدينوا بالتواطؤ مع المسؤول.
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