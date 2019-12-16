شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يسقط بضربة من "حديد" في فخ التعادل أمام خورفكان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط الوحدة في فخ التعادل الإيجابي 2/2 أمام ضيفه خورفكان، في المباراة التي جرت بينهما مساء الإثنين، على أرضية استاد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي، ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.
وجاء هدفا الوحدة عن طريق تيغالي، بواقع هدف في كل شوط وتحديداً في الدقيقتين، 16 و51، بينما سجل للفريق الضيف، البرازيلي رفائيل دودو، (45)، والبديل فهد حديد ، (81)
ورفع المهاجم الارجنتيني رصيده إلى 145 هدفاً سجلها بقميص العنابي في بطولة الدوري، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف، خلف لاعب الوصل الأسبق فهد خميس الذي ما زال يحتفظ بالصدارة برصيد 165 هدفاً.
ولم يتمكن الوحدة من الحفاظ على عذرية شباكه للمباراة التاسعة على التوالي ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، وخورفكان عند أربع نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الوحدة يسقط بضربة من "حديد" في فخ التعادل أمام خورفكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.