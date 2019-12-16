ساني يعلن تعافيه من الرباط الصليبي ومواجهة ريال مدريد 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

إقتربت عودة اللاعب الألماني الشاب "ليروي ساني" والذي قد تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي في أحد المباريات الودية مع الفريق قبل بداية الموسم الحالي .



وأعلن ساني أنه قد أقترب من العودة عبر حسابه الرسمي بالأنسجرام حيث قد بدأ التدرب علي العشب بالكرة وهذا يعني أنه في اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي للعودة .

وتلقي بيب جوارديولا المدير الفني للفريق اخبار سارة من الطاقم الطبي أن النجمين المصابين بالقطع في الرباط الصليبي سيكونان متاحان أمام ريال مدريد في فبراير القادم في بطولة دوري أبطال أوروبا .