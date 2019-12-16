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ساني يعلن تعافيه من الرباط الصليبي ومواجهة ريال مدريد 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

إقتربت عودة اللاعب الألماني الشاب "ليروي ساني" والذي قد تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي في أحد المباريات الودية مع الفريق قبل بداية الموسم الحالي .

وأعلن ساني أنه قد أقترب من العودة عبر حسابه الرسمي بالأنسجرام حيث قد بدأ التدرب علي العشب بالكرة وهذا يعني أنه في اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي للعودة .

وتلقي بيب جوارديولا المدير الفني للفريق اخبار سارة من الطاقم الطبي أن النجمين المصابين بالقطع في الرباط الصليبي سيكونان متاحان أمام ريال مدريد في فبراير القادم في بطولة .

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