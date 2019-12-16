تعرف علي تصريحات كلوب عن قرعة دوري الأبطال 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 أعلن الإتحاد الأوروبي "الويفا" اليوم عن قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا ، والتي أوقعت نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة المدير الفني يورجن كلوب في مواجهة نارية ضد أتلتيكو مدريد الأسباني بقياة المدير الفني ديجو سميوني .

Advertisements وقال كلوب ؛ قرعة جيدة للغاية ولكنها صعبة أيضا كالمعتاد ولا أعتقد ان سيميوني سعيد بهذه المواجهة . وأضاف ؛ أن مواجهة أتلتيكو مدريد مواجهة صعبة ومعقدة للغاية لأنهم يدافعون بشكل منظم وجيد أمام الفرق الكبيرة وأعتمادهم علي القوة البدنية . جدير بالذكر أن ليفربول هو حامل لقب البطولة في العام الماضي بعد فوزه علي توتنهام في النهائي بهدف الفرعون المصري محمد صلاح .

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