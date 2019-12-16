تعديلات في تشكيلة وأسلوب رازفان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة ينتظر أن يجري المدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو عندما يواجه فلامنجو البرازيلي اليوم بنصف نهائي كأس العالم للأندية الحالية، عددا من التغييرات في الأسماء، وكذلك الأسلوب الذي لعب به في المباراة الماضية أمام الترجي وكفل له تحقيق الفوز 1-0، وذلك من واقع اختلاف المنافس، وسعي المدرب إلى منح الفريق البرازيلي كامل حقه من الاحترام، إضافة إلى سعي رازفان لمعالجة الأخطاء التي صاحبت مباراة الترجي بإحداث بعض الترميمات. التعديلات المتوقعة مقارنة بتشكيلة الترجي الدفع بلاعب المحور عبدالله عطيف أساسيا بجانب جوستافو كويلار

الزج بالإيطالي سيباستيان جيوفينكو من البداية للاستفادة من الضربات الثابتة المواجهة للمرمى

الدفع بالفرنسي بافيتيمبي قوميز من البداية كرأس حربة

الاحتفاظ بالسوري عمر خربين كورقة رابحة

توظيف البرازيلي كارلوس إدواردو مساندا للمحور

الاستفادة من ورقتي نواف العابد ومحمد الشلهوب حسب مجريات اللقاء.



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