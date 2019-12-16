الرائد يحرم ازيكيل من المشروبات الغازية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

منع نادي الرائد مدافعه الكولمبي ازيكيل بالوميكي من تناول المشروب الغازية بعد أن اشتكى اللاعب من تقلصات في بطنه خلال اللقاء الماضي أمام الشباب في الجولة الـ 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي كسبه الرائد بنتيجة 4-3.

في المقابل أبدى اللاعب المغربي محمد فوزير والحارس الجزائري عز الدين دوخه جاهزيتهما للمشاركة أمام الاتفاق السبت المقبل، وفي إطار لقاءات الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان. ويطمح الرائد إلى إضافة النقطة الـ20 لرصيده من خلال استثمار عاملي الأرض والجمهور.